Ассоциация книгоиздателей РФ: опыт Таткнигоиздата перенимают другие регионы

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Опыт Татарского книжного издательства по созданию аудиокниг перенимают другие регионы России. Об этом на вековом юбилее издательства заявил президент ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев.

«Как показала практика от нашего общения, издательство является лидером в нескольких направлениях. Вот аудиокниги — многие крупные издательства делают порталы великолепные и системно записывают лучшие произведения в исполнении лучших авторов, на своем родном языке и бесплатно все выкладывают на общее использование», — сказал Чеченев.

Он добавил, что более 240 млн экземпляров книг, которое было издано на русском и татарском языках — «это огромное количество».

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