WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

14 ноября 2019, 20:40

Ассоциация книгоиздателей РФ: опыт Таткнигоиздата перенимают другие регионы

Рекомендуем

Ассоциация книгоиздателей РФ: опыт Таткнигоиздата перенимают другие регионы

Татарское книжное издательство является лидером по нескольким направлениям, отметил Константин Чеченев.

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Опыт Татарского книжного издательства по созданию аудиокниг перенимают другие регионы России. Об этом на вековом юбилее издательства заявил президент ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев.

«Как показала практика от нашего общения, издательство является лидером в нескольких направлениях. Вот аудиокниги — многие крупные издательства делают порталы великолепные и системно записывают лучшие произведения в исполнении лучших авторов, на своем родном языке и бесплатно все выкладывают на общее использование», — сказал Чеченев.

Он добавил, что более 240 млн экземпляров книг, которое было издано на русском и татарском языках — «это огромное количество».

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Венгерские музыканты устроили премьеру романсов Дебюсси в дворянской усадьбе в Казани
Новости дня
20:51
«Форд Соллерс Елабуга» поставил для Ozon более 700 автомобилей FordTransit

Автомобили окрашены в фирменный цвет — голубой и брендированы логотипами компании.

20:40
Ассоциация книгоиздателей РФ: опыт Таткнигоиздата перенимают другие регионы

Татарское книжное издательство является лидером по нескольким направлениям, отметил Константин Чеченев.

20:26
В Татарстане уборка сахарной свеклы завершилась на всей площади корнеплодов

В республике на трех сахарных заводах выработано более 180,6 тыс. тонн сахара – больше, чем на эту дату годом ранее.

20:13
Венгерские музыканты устроили премьеру романсов Дебюсси в дворянской усадьбе в Казани

Музыку, написанную для солиста и фортепиано, сыграли на арфе и спели в стиле джаз.

20:05
Павлова предложила чистопольцу, спасшему ребенка из огня, обследоваться в центре МЧС

Депутат Госдумы призвала наградить Дениса Чапурина достойным его поступка подарком.

20:00
Роспотребнадзор по РТ проведет «горячую линию», посвященную Дню борьбы со СПИД

1 декабря — Международный День борьбы со СПИД и в этом году проводится в рамках Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

19:46
Голкипер «Ак Барса» поставил рекорд КХЛ по количеству матчей без пропущенных голов

Тимур Билялов побил достижение Алексея Мурыгина — его время около 317 минут.

19:36
Помощник полпреда Президента РФ поручил отремонтировать сельскую дорогу в Татарстане

Жительница Тукаевского района обратилась в приемную Президента РФ с просьбой привести в порядок дорогу, чтобы по ней мог ездить школьный автобус.

19:05
На национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве Татарстан представят 98 участников

Состязания по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья пройдут по трем категориям.

18:45
На рекультивацию земель в Шемордане Татарстан получит 94 млн рублей

В рамках нацпроекта «Экология» 6 тысяч жителей Сабинского района почувствуют положительные изменения в результате рекультивации земель.

18:35
Глава МВД РТ представил новых начальников полиции Ютазинского и Азнакаевского районов

На новые должности назначили Марата Сибагатова и Евгения Клещевникова.

18:12
Жители домов трех улиц Казани временно останутся без света

Электричество частично отключат в Вахитовском и Приволжском районах города.

18:05
Появилось видео, в котором уверяют, что кондукторы в Казани берут деньги «мимо кассы»

Автор ролика утверждает, что 8 из 10 кондукторов согласились разрешить ему проехать без билета и за меньшую сумму.

17:59
В Челнах возбуждены новые уголовные дела по фактам вымогательства среди школьников

Группа подростков вымогала по полторы-две тысячи рублей у детей 11-12 лет.

17:53
Региональный чемпионат WorldSkills по компетенции «Ветеринария» пройдет в Буинске

В соревнованиях, которые проходят на базе Буинского ветеринарного техникума, участвуют 11 конкурсантов, включая юниоров.

17:34
Около 400 спортсменов со всей РФ съедутся на турнир по греко-римской борьбе в Казани

По итогам соревнования будут рассматриваться кандидаты в юниорскую сборную России на 2020 год.

17:27
В Апастовском районе охранник фермы взялся управлять лошадьми, упал под телегу и погиб

Трагедия произошла в селе Тявгельдино.

17:19
В Казани судят группу автоподставщиков, «кинувших» страховые на 3 млн рублей

Аферистам удалось обмануть страховые компании «Росгосстрах», «Ингосстрах» и «Росэнерго».

17:16
В Татарстане по нацпроекту в 2020 году отремонтируют 154 км дорог на 5,3 млрд рублей

По национальному проекту проведут ремонт региональных дорог, а также в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях.

17:08
Сказочный городок на Кремлевской набережной построят по мотивам «Щелкунчика»

Открытие городка запланировано на 21 декабря.

17:04
Фазлеева коллективу Таткнигоиздата: Мы гордимся вашей работой

В театре им. Тинчурина проходит торжественное мероприятие в честь 100-летия Татарского книжного издательства.

17:00
Путин проведет большую пресс-конференцию во второй половине декабря
16:55
Гендиректор «РИПОЛ классик»: По сравнению с Татарским книжным издательством мы — дети

Руководитель одного из ведущих издательств России поздравил Татарское книжное издательство со 100-летием.

16:52
Минниханову презентовали мировой опыт по укреплению межконфессиональных отношений

Татарстанская делегация ознакомилась с выставкой, организованной на площадке II Всемирного саммита толерантности.

16:40
«Ростелеком» отменяет плату за все звонки на российские номера с таксофонов УУС
События