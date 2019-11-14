Роспотребнадзор по РТ проведет «горячую линию», посвященную Дню борьбы со СПИД

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Управление Роспотребнадзора по РТ с 25 ноября 1 декабря проведет «горячую линию», посвященную Международному Дню борьбы со СПИД, сообщает пресс-служба ведомства.

Телефон «горячей линии»: 8 (843) 238 53 68 с 10.00 часов до 17.00 часов, в выходные дни по телефону 8 (843) 238 98 54 с 10.00 до 16.00 часов.

1 декабря — Международный День борьбы со СПИД и в этом году проводится в рамках Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

На сайте ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ» InfoSPID.ru и по телефону доверия: (843)272-70-90 можно задать интересующий вопрос по прохождению медицинского освидетельствования на ВИЧ.

Управление Роспотребнадзора по РТ призывает всех задуматься о своем ВИЧ-статусе и проходить ежегодное добровольное обследование на ВИЧ-инфекцию.

Необходимую информацию можно получить на интернет-ресурсах: «СТОПВИЧСПИД.РФ» и o-spide.ru.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что на сегодняшний день в Татарстане на диспансерном учете состоят более 14 тыс. человек с ВИЧ-положительным статусом.

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