В Нурлате открылась выставка живописных картин и этюдов к 100-летию ТАССР

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Новая художественная выставка «Моя Родина – мой Татарстан» открылась в Региональном музее истории Закамья и города Нурлат. Своими яркими красками экспозиция привлекла большое количество горожан, передает «Нурлат-информ».



Подборка полотен впечатлила пришедшую на открытие публику. На вернисаже было представлено более 80 живописных картин и этюдов, гобеленовых панно, в том числе и полотна именитых мастеров Рустема Хайрутдинова и Николая Плониша, народного художника РФ Ильдара Зарипова из запасников музея.

Первыми посетителями вернисажа стали юные нурлатцы, занимающиеся в художественном отделении Школы искусств. Директор Регионального музея Флюра Мурзаханова отметила, что такие выставки всегда занимают важное место в знакомстве детей с искусством. Школьники также имели возможность пообщаться с художниками, чьи работы были представлены на выставке.



Открытие экспозиции украсили живые музыкальные номера педагогов Школы искусств.

Выставка будет работать до 14 декабря.

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