Глава МВД РТ представил новых начальников полиции Ютазинского и Азнакаевского районов

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Глава МВД РТ Артем Хохорин представил новых начальников полиции двух районов республики, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Марат Сибагатов родился в Уруссу, закончил Уфимский институт МВД РФ, работал начальником криминальной милиции Ютазинского ОВД, а также возглавлял отделы Ютазинского и Дрожжановского районов, а теперь возглавит отдел полиции Азнакаевского района.

Евгений Клещевников займет должность начальника Ютазинского района. Он родился в Юртово, окончил Елабужскую школу милиции и институт социальных и гуманитарных знаний. Службу в органах начинал с уголовного розыска в Мензелинске.

Артем Хохорин выразил уверенность, что на новые руководители справятся с поставленными задачами, а новые назначения укрепят позиции отделов.

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