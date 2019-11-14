Челленджи и лайфхаки: школьники из РТ приглашаются к участию в «Экотренде»

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). К участию в новом экологическом проекте «Экотренд» приглашаются школьники Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Конкурс проводит Общероссийская детско-юношеская организация „Российское движение школьников“, принять участие в нем можно индивидуально, в составе экоотряда или совмещая и то, и другое. Экоотряд создают куратор и четыре ученика, к ним могут присоединиться и другие желающие», — сказано в сообщении.

В рамках конкурса для школьников запланировано шесть модулей по разным экологическим темам: «Заповедники и другие ООПТ», «Разумное потребление», «Как предотвратить природные пожары», «Все, что нужно знать о переработке и утилизации мусора», «Как устроен растительный мир и чем ему помочь», «Зеленая мобильность». Каждую неделю участников будут ждать челленджи и советы, лайфхаки и видео в группе «Экотренд».

К участию в конкурсе приглашаются ребята в возрасте от 8 лет, школьные экоотряды, детские экологические объединения, педагоги и родители. Конкурс экоотрядов проводится в два этапа: срок подачи заявок (с 3 октября 2019 года до 1 апреля 2020 года) и заочный (с 12 декабря 2019 года по 30 июля 2020 года), когда участники загружают свои экопроекты. Конкурс других участников состоит из четырех сезонных этапов: осенний, зимний и летний. Участники конкурса, выполнившие все задания, получат электронные сертификаты.

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