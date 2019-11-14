Появилось видео, в котором уверяют, что кондукторы в Казани берут деньги «мимо кассы»

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). В социальных сетях опубликовали видео, автор которого решил поставить в Казани эксперимент и посмотреть, сколько кондукторов согласятся позволить ему проехать без билета, но за меньшую сумму.

На записях молодой человек предлагает кондукторам казанских автобусов оплатить 20 или 25 рублей за проезд, вместо 27. При этом он ссылается на отсутствие мелких денег и не просит билет, что позволит провести средства «мимо кассы».

В конце ролика молодой человек утверждает, что 8 из 10 кондукторов согласились на его предложение, однако по записи невозможно понять действительно ли это так.

Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков прокомментировал, что этот человек может оказаться провокатором.

«У нас во всех автобусах установлены камеры, по каждому зафиксированному на видео случаю мы разберемся. Если факт подтвердится, кондуктор получит дисциплинарное взыскание», — рассказал Темляков.

Он напомнил, что у каждого кондуктора есть обязанности и определенный план по сбору выручки, а предприятия знают о пассажиропотоке, так что без внимания перевозчиков подобные случаи не оказываются.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.