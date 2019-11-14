«Форд Соллерс Елабуга» поставил для Ozon более 700 автомобилей FordTransit

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Предприятие «Форд Соллерс Елабуга» обеспечило крупнейший интернет-магазин Ozon автомобилями FordTransit, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

«Всего до конца ноября текущего года в компанию поступит 743 брендированных автомобиля», — говорится в сообщении.

Закупка автомобилей FordTransit была произведена в рамках расширения автопарка интернет-магазина с целью увеличения количества пунктов выдачи в регионах страны. Большая часть партии автомобилей останется в Москве, а остальные будут распределены по пунктам выдачи в крупных городах России: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Самара, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Новосибирск, Челябинск, Уфа, Сочи, Тюмень, Тверь, Пермь, Воронеж, Саратов, Волгоград, Ярославль, Сургут.

Для доставки заказа клиентам Ozon выбрала цельнометаллические фургоны FordTransit полной массой 3100 кг и 3500 кг со средней базой и средней крышей, в модификациях с передним и полным приводом.

Автомобили окрашены в фирменный цвет — голубой и брендированы логотипами компании.

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