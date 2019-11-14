(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). В Апастовском районе охранник фермы взялся управлять лошадьми, упал под телегу и погиб, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Несколько дней назад в селе Тявгельдино смертельные травмы получил 52-летний сторож «СХП Свияга». Следствие считает, что мужчину привлекли к дополнительной работе, при этом правилам безопасности он обучен не был.

В итоге во время транспортировки корма он свалился под лошадь, животное наступило на него, а потом по мужчине проехала телега. Сотрудники фермы отвезли пострадавшего домой, где он скончался на следующий день.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. На предприятии прошли обыски, следствие изучает обстоятельства трагедии.

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