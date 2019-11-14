В Челнах возбуждены новые уголовные дела по фактам вымогательства среди школьников

(Набережные Челны, 14 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах возбуждены новые уголовные дела по фактам вымогательства среди школьников. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Набережночелнинское следственное подразделение в процессе следствия по делу о вымогательстве денег у несовершеннолетних установило еще два эпизода, связанных с подростковым криминалом. Потерпевшими являются дети в возрасте 11-12 лет. Группа подростков, которым по 14-15 лет, угрозами и побоями требовала у детей полторы-две тысячи рублей.

«Каждый случай выделен в отдельное уголовное дело. Таким образом, сейчас Следственный комитет расследует четыре уголовных дела по школьным вымогательствам», — отметил Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Челнах группа подростков требовала у 13-летнего школьника две тысячи рублей, угрожая ему избиением. Как выяснилось, те же ребята ранее вымогали деньги у 16-летнего парня. Юношу избили, а происходящее сняли на телефоны.

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