На национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве Татарстан представят 98 участников

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Татарстан на V Национальном чемпионате «Абилимпикс» представят 98 участников – финалистов регионального этапа состязания, сообщает Минобрнауки РТ.

Участниками отборочных соревнований станут 23 конкурсанта сборной Татарстана по 18 наиболее многочисленным компетенциям и категориям. «20 – 22 ноября пройдет финал чемпионата, в котором примут участие 75 татарстанцев по 37 компетенциям», – отмечается в сообщении министерства.

Состязания будут проходить по трем категориям: «Школьники», «Студенты», «Специалисты».

В Москве с 18 по 22 ноября пройдет V Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В прошлом году сборная Татарстана заняла третье место в общекомандном зачете и привезла из столицы России 19 медалей в индивидуальном зачете.

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