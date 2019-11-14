Михаил Жванецкий проведет авторский вечер в Казани

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). 30 ноября в Казани состоится концерт Михаила Жванецкого. Заслуженный российский писатель-сатирик проведет авторский вечер в Театре оперы и балета. Для своего праздника Михаил Михайлович подготовит программу, в которую войдут лучшие произведения автора, а также новые работы, наполненные тем самым неподражаемым юмором живого классика эстрадного жанра.

На сцене Жванецкий уже более сорока лет. Он начинал работать в театре Аркадия Райкина, затем сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал более трехсот миниатюр и монологов. Его собрание сочинений издается в пяти томах.

«Сочинения Жванецкого — вечные. А меня на вечное тянет», — признается актер Ефим Шифрин.

За время долгой сценической карьеры Михаил Жванецкий не только добился безоговорочной любви зрителей и признания коллег, но и множества наград, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

«Мне было 11 лет, когда я впервые увидел его по телевизору. До этого, я, конечно, слышал его тексты, но в исполнении Райкина или Карцева с Ильченко. С того момента, как появился, он был и остается самым главным и лучшим в той сфере деятельности, которой занимается, — пишет о Жванецком Евгений Гришковец. — На его концертах можно не волноваться. Глупости, фальши, пошлости или даже просто чего-то неудачного не случится. Жванецкий выковал такое мастерство, что любая тема, любая мысль им превращается в кристалл. Кристалл, идеальный по форме и прозрачности».

Официальный сайт Михаила Жванецкого: http://www.jvanetsky.ru/

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