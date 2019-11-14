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Татар-информ

14 ноября 2019, 17:04

Общество

Фазлеева коллективу Таткнигоиздата: Мы гордимся вашей работой

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Общество

Фазлеева коллективу Таткнигоиздата: Мы гордимся вашей работой

Фото: Салават Камалетдинов

В театре им. Тинчурина проходит торжественное мероприятие в честь 100-летия Татарского книжного издательства.

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Власти республики гордятся деятельностью Татарского книжного издательства. Об этом заявила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию Татарского книжного издательства.

«Книга — хрупкое и самое сложное создание человека. Но она проживает любые века и события. Мы гордимся вашей работой. Каждый день — это радость и гордость за вашу профессию», — обратилась она к коллективу Таткнигоиздата.

Особенно Фазлеева отметила ветеранов издательства, стоявших у истоков создания организации.

Татарстан встречает следующие страницы развития издательства с большими ожиданиями, отметил руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«За все это время наше издательство всегда росло, развивалось, и у нас очень большие взгляды на будущее. Мы верим в свое будущее, в книгу, не обязательно бумажную, но и электронную. Бумажная книга имеет свое место, мы до сих пор являемся лидером в России и до сих пор много читаем», — сказал он.

Сегодня Татарское книжное издательство плодотворно и целенаправленно способствует развитию книжной отрасли, вносит достойный вклад в культурное развитие страны. Об этом говорится в послании от имени президента Российского книжного союза Сергея Степашина.

«Желаю всем крепкого здоровья, профессионального роста, новых идей, достижений, свершений и счастья. Также хочу пожелать массу новых впечатлений, дальнейшего профессионального развития и творческого вдохновения», — сказал он.

До появления Татарского книжного издательства 4 из 5 книг, изданных на нашем континенте, были изданы в Казани в различных типографиях, отметил гендиректор издательства Ильдар Сагдатшин.

«Казань была центром книгопечатания в те времена, мы не вправе упускать это, не развивать этот вид деятельности. Татарское книжное издательство сегодня — одно из ведущих национальных издательств России. В год выпускаем порядка 500 тыс. экземпляров книг, в среднем около 200 наименований», — сказал он в беседе с корреспондентами ИА «Татар-информ».

Кроме того, Сагдатшин поблагодарил власти РТ за поддержку книгопечатания в республике.

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