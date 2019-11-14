Сказочный городок на Кремлевской набережной построят по мотивам «Щелкунчика»

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Сказочный городок на Кремлевской набережной в этом году поменяет свою концепцию. Он будет построен по мотивам сказки «Щелкунчик», сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе набережной.

«Сказочный городок будет делиться на пять королевств, которые отображены в произведении: Королевство хрустальных цветов, сладостей, развлечений, снегов и Мышиное королевство», — отметили в пресс-службе.

В этом году в городке будут работать штаб и почта Деда Мороза, которые расположатся возле Королевства снегов. Также на Кремлевскую набережную вновь привезут настоящих северных оленей. А вот покататься на тьюбингах в этом году не удастся, однако можно будет съехать на санях и ледянках с ледяных горок, а также покататься на качелях и каруселях.

Вход в Сказочный городок для организованных групп в этом году составит 450 рублей с человека, в цену билета будет входить посещение всех локаций и участие в квесте. Стоимость индивидуального посещения составит 350 рублей.

«В отличие от прошлых лет, в этом году мы будем давать представления, в прошлые годы такого у нас еще не было», — подчеркнули в пресс-службе.

Открытие Сказочного городка на Кремлевской набережной запланировано на 21 декабря, о времени будет сообщено позже.

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