Путин проведет большую пресс-конференцию во второй половине декабря

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин соберет традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря, а послание Федеральному собранию огласит в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

«Она [дата большой пресс-конференции] уже определена, мы скоро объявим аккредитацию», — сказал представитель Кремля. По его словам, точной даты еще нет, но она приходится на «вторую половину декабря».

Песков также подтвердил, что послание Федеральному собранию Президент планирует огласить в 2020 году.

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