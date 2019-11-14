Гендиректор «РИПОЛ классик»: По сравнению с Татарским книжным издательством мы — дети

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Гендиректор «РИПОЛ классик» Сергей Макаренков назвал свою компанию ребенком по сравнению с Татарским книжным издательством. Такое мнение он выразил на конференции «История книгоиздания и современные тенденции развития книжного рынка».

«По сравнению с Татарским книжным издательством мы, конечно, дети. Татарская книга имеет историю более давнюю, свыше тысячи лет, и это удивительное достижение, потому что рукописная книга являлась источником знаний в средние века», — сказал Сергей Макаренков.

Гендиректор «РИПОЛ классик» отметил, что в 2015 году вышла удивительная татарская книга, в ней собраны примеры книг, которые издавались на протяжении 100 лет. Татарстан входит в число редких республик, которые могут этим похвастаться, сказал он.

«Я от всего сердца поздравляю вас с этим удивительным праздником, удивительной датой. Желаю не только процветания, но и огромного удовлетворения от работы, которую мы, как издатели, проводим», — заключил спикер.

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