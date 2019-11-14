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Татар-информ

14 ноября 2019, 16:37

Происшествия

Чтобы заставить казанскую стройфирму заплатить рабочим, приставы арестовали ее авто

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Происшествия

Чтобы заставить казанскую стройфирму заплатить рабочим, приставы арестовали ее авто

После ареста имущества организация выплатила работникам 440 тысяч рублей.

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Чтобы заставить казанскую стройфирму выплатить зарплаты рабочим, приставы арестовали авто организации, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

В районный отдел приставов поступили документы о взыскании долга по зарплате. Согласно им, трем рабочим строительной фирмы три месяца не платили, в связи с чем мужчины отправились в суд.

Добровольно решение суда организация исполнять не стала, и тогда приставы арестовали ее «Ауди», чтобы, в случае невыплаты зарплат, реализовать иномарку в счет погашения долга.

В итоге работникам выплатили 440 тысяч рублей.

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