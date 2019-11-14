Татарстан получил мировое признание за вклад в развитие толерантности

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Республика Татарстан получила престижную награду за вклад в развитие диалога между народами и культурами на II Всемирном саммите толерантности в Дубае. Фотографию награды выложил в Instagram Президент Татарстана Рустам Минниханов.
«На Всемирном саммите в Дубае Республика Татарстан была удостоена награды за вклад в развитие толерантности!» – подписал Рустам Минниханов фотографию.
Президент Татарстана сегодня принял участие в церемонии открытия II Всемирного саммита толерантности, на которой собрались более 2 тыс. специалистов, экспертов, ученых, общественных деятелей и посланников международного дипломатического сообщества со всего мира.
Главная тема форума обозначена как «Толерантность в мультикультурализме: достижение социальных, экономических и гуманитарных преимуществ толерантного мира».
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На Всемирном саммите толерантности в Дубае Республика Татарстан была удостоена награды за вклад в развитие толерантности!