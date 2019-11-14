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Татар-информ

14 ноября 2019, 18:45

ОбществоЗдоровье и среда

На рекультивацию земель в Шемордане Татарстан получит 94 млн рублей

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ОбществоЗдоровье и среда

На рекультивацию земель в Шемордане Татарстан получит 94 млн рублей

В рамках нацпроекта «Экология» 6 тысяч жителей Сабинского района почувствуют положительные изменения в результате рекультивации земель.

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Загрязненные нефтесодержащими продуктами земли будут рекультивированы в селе Шемордан Сабинского района Татарстана в рамках нацпроекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Реализация национальных проектов начата в стране в 2019 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Вопрос включения проекта в перечень мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда федерального проекта „Чистая страна“ прорабатывается Минэкологии РТ, заявка подана в Минприроды России», — сказано в сообщении.

В 2018 году в Татарстане были проведены специальные исследования и обнаружены четыре котлована с отходами нефтяного битума. Загрязненная площадь составила 12,6 тыс. кв. м, а количество накопленных отходов — 1,6 тыс. куб. м. Зафиксировано превышение установленных нормативов содержания нефтепродуктов и тяжелых металлов в почве, а также загрязнение поверхностных вод.

Приказом Минприроды России объект включен в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. На реализацию проекта будет выделено 94 млн рублей. Положительные изменения от проведения работ почувствует около 6 тысяч жителей Сабинского района.

Работы будут проводиться в несколько этапов: подготовительный — расчистка, подготовка участка, обустройство подъездных путей; технический — выемка и утилизация отходов и грунта, засыпка котлованов; биологический — внесение удобрений, посев многолетних трав. На заключительном этапе будет дана оценка выполненной работы и проведен анализ компонентов окружающей среды.
 

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