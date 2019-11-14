Минниханову презентовали мировой опыт по укреплению межконфессиональных отношений

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия II Всемирного саммита толерантности в Дубае, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В состав татарстанской делегации также вошли помощник Президента РТ Радик Гиматдинов, глава Минкультуры Ирада Аюпова, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и торгово-экономический представитель РТ в Дубае Тимур Хайрутдинов.

Министр толерантности ОАЭ шейх Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян поприветствовал гостей форума и выразил уверенность, что мероприятие станет глобальной платформой для диалога в целях процветания человечества.

«Этот форум — прямое продолжение большой работы, которая на протяжении многих лет ведётся в Объединённых Арабских Эмиратах. Мы гордимся тем, насколько распространены принципы толерантности в нашей стране, — сказал шейх. — Жители ОАЭ строят своё будущее, воспитывают детей, не боясь возможных проявлений экстремизма и расовой сегрегации».

После торжественного открытия почетные гости ознакомились с выставкой, организованной на площадке форума. В частности, они осмотрели стенд РТ, на котором была представлена информация об опыте по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений, деятельности домов дружбы народов и восстановлении религиозных объектов и памятников.

Форум проходит в Дубае 13-14 ноября и объединяет представителей различных государств, религиозных учреждений, учебных заведений, культурных ассоциаций, неправительственных организаций и лидеров мнений.

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