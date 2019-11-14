В Казани судят группу автоподставщиков, «кинувших» страховые на 3 млн рублей

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). Советский районный суд Казани рассматривает дело о многомиллионной афере со страховыми полисами ОСАГО.

На скамье подсудимых девять жителей Казани – Динар Александров, Динар Бадрудинов, Иван Березин, Александр Шевченко, Айрат Давлетшин, Аркадий Кабалов, Раиль Гильманов, Марат Галлямов и Иван Садкин. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По мнению следователей, в 2016 году злоумышленники оформляли на себя автомобили, инсценировали всевозможные ДТП, после чего обращались в страховые фирмы за выплатами. Но деньги шли не на ремонт машин, а в карманы аферистов.

В течение года они обманули три страховые компании – «Росгосстрах», «Ингосстрах» и «Росэнерго». Заработать на этом сумели более трех миллионов рублей.

Сегодня на заседании собрались родственники подсудимых. Мать одного из них никак не могла поверить, что сын мог ввязаться в столь сомнительную авантюру. Она рассказала, что семья у них приличная и всегда жила в достатке.

«Легких денег не бывает, я всегда жила по такому принципу. Уже столько лет прошло, знала бы, что так будет, отправила бы лучше сына в армию», – рассказала женщина.

По ее словам, сын – человек довольно скрытный, поэтому ничего о случившемся родителям не рассказывал и подробности им не известны.

Подсудимым сегодня продлили меру пресечения – восемь человек находились под подпиской о невыезде и только Шевченко – под стражей.

Следователь просил суд отправить в изолятор всех обвиняемых, чтобы те не могли оказать влияние на свидетелей или скрыться, но его ходатайство не удовлетворили.

Однако суд освободил из-под стражи и Шевченко, чему несказанно обрадовались родители мужчины, ведь до изменения меры пресечения он успел отсидеть в СИЗО почти два года.

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