Турецкие проекты казанского Музея соцбыта представят экспертам на международном форуме

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Опыт казанского Музея социалистического быта представят на 7-м Международном культурном форуме, который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал директор музея Рустем Валиахметов.

«2019 год был объявлен в России перекрестным годом культуры Турции и России. При непосредственном участии музея из Татарстана в Турецкой республике были осуществлены два важных для культуры стран проекта: создан Музей Героя России А. Карлова и Музей А. Пушкина (г. Анталья)», — отметил собеседник агентства, добавив, что эти проекты являются примером создания культурно-образовательных кластеров для соотечественников, проживающих в зарубежье.

Кроме того, в рамках форума состоялась встреча представителей Музея социалистического быта с вице-премьером Правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольгой Голодец. Она пожелала успехов казанскому проекту, а также присоединилась к проекту «Джинсы как культ», оставив свой автограф. Ранее выставку из Казани поддержали министр культуры Владимир Мединский и адвокат Александр Добровинский.

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит в культурной столице России с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема в этом году: «Культурные коды в условиях глобализации».

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