Пациентов в Чистопольскую ЦРБ будут доставлять на вертолетах

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Совещание по завершению капитального ремонта в Чистопольской ЦРБ состоялось в Чистополе при участии министра здравоохранения РТ Марата Садыкова и министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирека Файзуллина. Об этом сообщает «Чистополь-информ».



Совместно с главврачом Чистопольской ЦРБ Раисом Мустафиным и замруководителя исполкома Чистопольского района Павлом Емельяновым они осмотрели ход капремонта стационара ЦРБ, оценили состояние палат, отделение реанимации.



На сегодняшний день в Чистопольской ЦРБ завершен ремонт четвертого и пятого этажей здания, однако в них отсутствует необходимое для работы оборудование, мебель и инвентарь. Почти завершена работа по наружным инженерным сетям. Проблему «заморозки» ремонтных работ, которые начались еще в 2017 году, Раис Мустафин объясняет отсутствием финансирования.



Ирек Энварович дал поручение по пересчету актуальной стоимости ремонта здания стационара. Он также затронул вопрос о благоустройстве территории больницы: асфальтировании подъездных путей и строительстве вертолетной площадки.



Чистопольская центральная районная больница является межмуниципальной. Она обслуживает жителей семи районов Татарстана. В текущем году завершен ремонт центральной поликлиники, поликлиники городской больницы № 2, трех филиалов врачей общей практики, женской консультации, бактериологической лаборатории.



С июля этого года для жителей районов на бесплатной основе стал доступен самый современный метод лечения катаракты – факоэмульсификация (замена хрусталика ультразвуком). В текущем году двести человек смогут получить данный вид помощи, уже проведено 134 операции. Следует отметить, что ранее жители районов должны были ездить в Республиканскую офтальмологическую больницу Казани для получения данной услуги. Лишь только в Чистопольском районе зарегистрировано более 1,5 тыс. людей, страдающих катарактой.





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