Лилия Галимова: Большая часть малых фирм, закрывшихся в РТ за 3 года, не вели бизнеса

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Большая часть малых предприятий, которые ликвидируются в Татарстане в течение трех лет с момента регистрации, фактически не ведут бизнес и существуют лишь на бумаге. Об этом сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«По данным налоговой службы, из 4,2 тыс. малых предприятий, ликвидированных в Татарстане с 2016 года, более 3,2 тыс. не вели реальной деятельности. По закону юридическое лицо может быть исключено из реестра, если в течение 12 месяцев оно не сдает отчеты в налоговую и не проводит операции по банковским счетам», – сказала Галимова. Она уточнила, что самостоятельно ликвидировались только 642 малых предприятия.

«В целом мы отмечаем в республике положительную динамику по количеству действующих субъектов малого и среднего предпринимательства. Если в 2016 году их было 148,1 тыс., то на текущий момент таких компаний в Татарстане более 156,4 тыс.», – подчеркнула собеседница агентства.

Выступая во вторник на заседании Правительства РТ, Рустам Минниханов сообщил, что в Татарстане закрылось порядка 35% малых предприятий, зарегистрированных после 2016 года. Президент Татарстана дал поручение глубоко изучить причины ликвидации фирм для улучшения инвестиционного климата в РТ.

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