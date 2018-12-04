Около 400 спортсменов со всей РФ съедутся на турнир по греко-римской борьбе в Казани

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Казань примет VI всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Соревнования соберут во Дворце единоборств «Ак Барс» сильнейших спортсменов со всей России — ожидается, что в Казань съедутся около 400 спортсменов из 42 субъектов РФ. По итогам турнира будут рассматриваться кандидаты в юниорскую сборную России на 2020 год.

Покажут свое мастерство борцы в возрасте до 21 года. Сильнейших определят в весовых категориях 55 кг, 60 кг, 63 кг, 67 кг, 72 кг, 77 кг, 82 кг, 87 кг, 97 кг и до 130 кг.

Соревнования будут проходить в течение трех дней — с 15 по 18 ноября. Сегодня спортсмены получают допуск на соревнования и участвуют в жеребьевке. Церемония открытия состоится завтра в 4 часа дня.

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