С начала года издательство «Идел-Пресс» заработало 718 млн рублей на своей продукции

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Более 718 млн рублей дохода за 10 месяцев этого года получило одно из крупнейших полиграфическо-издательских предприятий в Приволжском федеральном округе «Идел-Пресс». Об этом на мероприятии, посвященном 100-летию Татарского книжного издательства, заявил руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Доход предприятия от общего объема выпущенной продукции за 10 месяцев этого года составил более 718 миллионов рублей», — отметил Салимгараев.

Основную часть доходов принесла книжно-журнальная продукция. А в целом за последние 5 лет издательство стало выпускать на 25% больше книг, что позволило за 10 месяцев этого года напечатать 6 млн экземпляров.

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