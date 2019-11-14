Рустам Минниханов встретился с министром толерантности ОАЭ

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр толерантности ОАЭ шейх Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян провели деловую встречу на полях международного форума, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов поблагодарил руководство ОАЭ за возможность принять участие в работе II Всемирного саммита толерантности. По его словам, форум — уникальная площадка для диалога между различными цивилизациями, культурами и религиями, а это в свою очередь помогает укрепить сотрудничество между странами.

Шейх поблагодарил Президента РТ за его участие в форуме и большое внимание к вопросам сотрудничества с ОАЭ в рамках российско-эмиратских связей.

Всемирный саммит толерантности проходит в Дубае под патронажем вице-президента и Премьер-министра ОАЭ шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума. Саммит пройдет при участии более 2 тыс. специалистов, экспертов, ученых, общественных деятелей и посланников из международного дипломатического сообщества всего мира.

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