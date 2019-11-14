В лесопарке «Лебяжье» обустроили эко-тропы, освещение и зоны для отдыха

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). На территории лесопарка «Лебяжье» обустроили эко-тропы, освещение и зоны для отдыха. Фото обновленной местности опубликовала Администрация Кировского и Московского районов на официальной странице в Instagram.

«Продолжается благоустройство территории лесопарка Лебяжье. Комфортные эко-тропы, освещение, зоны отдыха и уютных прогулок», — говорится в подписи к фотографиям.

Благоустройство лесопарка началось еще в 2016 году. «Лебяжье» располагается на площади в 3,2 тыс. га. На его территории расположено 12 больших и малых озер.

«Да, катались там летом на великах, оч круто! Сейчас, судя по фото, становится еще лучше!» — пишут пользователи соцсети в комментариях к посту (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Т-и).

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