КАМАЗ намерен через изъять у мэрии Набережных Челнов 190 автобусов через арбитраж

(Набережные Челны, 14 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). ПАО «КАМАЗ» подало иск в Арбитражный суд РТ об изъятии 190 автобусов у МУП «Электротранспорт». Об этом ИА «Татар-информ» сообщил руководитель Департамента по информационной политике ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев.

По его словам, транспортное предприятие Челнов выступает в качестве ответчика в нескольких исковых заявлениях, поскольку автобусы передавались на баланс городу траншами.

«Своими действиями КАМАЗ не преследует цель отобрать автобусы и поставить город в безвыходную ситуацию. Компания добивается выполнения обязательств со стороны МУП „Электротранспорт“ — заплатить за предоставленную в лизинг технику. Это ведь не первая партия исков, которая ушла в Арбитражный суд. Весь прошлый год судились. Общая сумма задолженности составляет более 700 млн рублей. Кроме того, ПАО „КАМАЗ“ по сервисному контракту не получило более 170 млн рублей», — отметил собеседник издания.

Афанасьев подчеркнул, что переговоры на предмет возвращения долгов ведутся. Но по российскому законодательству кредитор не просто имеет право, а должен использовать все имеющиеся инструменты для выполнения контракта и возвращения средств.

Представитель КАМАЗа также отметил, что не считает ссылки руководства МУП «Электротранспорт» на убыточность работы в сфере общественного транспорта состоятельными.

«В прошлом году на заседании Городского совета Автограда были озвучены результаты выездной проверки Контрольно-счетной палаты. Из отчета следовало, что в день проведения проверки КСП объем выручки резко возрос, и суточный план выручки превысил на 86%. О чем этот факт говорит? О том, что те убытки, которые несет сегодня МУП «Электротранспорт», являются управляемыми», — напомнил Афанасьев.

По его словам, претензия транспортников на то, что качество переданных в лизинг автобусов оставляет желать лучшего, не имеет под собой почвы.

«Такие же „НефАзы“ мы поставляем в Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и другие города. Никаких нареканий оттуда не поступает, на сбои в работе администрации городов не жалуются. Это означает, что техническое обслуживание и эксплуатация автобусов там проводится на должном уровне, чего не скажешь о челнинском предприятии», — заявил руководитель департамента по информационной политике ПАО «КАМАЗ».

В конце разговора Афанасьев еще раз подчеркнул, что КАМАЗ заинтересован в том, чтобы общественный транспорт в Челнах работал без перебоев.

«Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что по личной договоренности генерального директора ПАО „КАМАЗ“ Сергея Когогина с мэром Москвы Сергеем Собяниным Челны должны получить десять трамваев», — сказал представитель компании.

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