В Казани презентуют возможности портала Бизнес-навигатора МСП в Татарстане

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). 21 ноября в Казани представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) проведут стратегическую сессию, посвященную реализации мер государственной поддержки малых и средних компаний в Республике Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

В рамках стратегической сессии состоится презентация сервисов портала Бизнес-навигатора МСП (https://smbn.ru), который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

«Предприниматели республики смогут ознакомиться с новым механизмом обратной связи для получения в онлайн-режиме информации от субъектов МСП о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении („Зеркальный реестр проверок“)», — говорится в сообщении.

Также в рамках мероприятия ожидается презентация новых инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории региона. Представители Корпорации МСП проведут круглые столы по теме государственных инструментов поддержки бизнеса, по вопросам развития сельхозкооперации и реализации мер лизинговой поддержки малого и среднего предпринимательства. Также в рамках стратегической сессии пройдет круглый стол по участию субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ.

Планируется, что спикерами станут Президент РТ Рустам Минниханов и генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 15.00 на базе МВЦ «Казань Экспо».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.