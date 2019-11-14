Минэкологии РТ: Заблудившиеся в огороде лебедята улетели на юг

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). История с двумя лебедятами, заблудившимися в огороде жителя деревни Нижняя Стерля Азнакаевского района Татарстана этой осенью и спасенными экологами, получила продолжение. Птенцы подросли, окрепли и присоединились к стае. Об этом «Татар-информ» сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Наши подопечные присоединились к стае в начале октября, а на прошлой неделе улетели на юг. Спасенные нами лебедята всегда держались обособленно, плавали на озере Лебяжье вдвоем. Мы навещали их каждые выходные, подкармливали хлебом, присматривали за их состоянием», — сообщила госинспектор Приикского территориального управления Минэкологии РТ Эльза Валеева.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что потерявшихся крупных птенцов обнаружил местный житель по имени Ахат и обратился на один из телеканалов. Мужчина не знал, что делать, потому что к нему в огород забрались два лебеденка. Птицы были обнаружены среди рассады.

Специалисты пресс-службы Минэкологии РТ сообщили о происшествии в районное территориальное управление. Экологи оперативно выехали на место, взяли напуганных птенцов на руки и доставили на машине к местному озеру Лебяжье.

В момент обнаружения на огороде птенцы были выбившимися из сил и голодными. Вероятно, птицы покинули свою привычную среду обитания в связи с каким-то дискомфортом. Поэтому местные экологи решили взять их под опеку.



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