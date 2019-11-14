Редактора Татарской Лиги КВН Ильяса Хасанова проводили в последний путь аплодисментами

(Набережные Челны, 13 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах редактора Татарской Лиги КВН Ильяса Хасанова, получившего смертельные травмы в ДТП, проводили в последний путь аплодисментами. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил известный в прошлом челнинский кавээнщик, автор «Татарского проекта», бизнесмен Айрат Тагиров.

«У дома Хасановых собралось очень много людей — не меньше 200 человек. В основном это были кавээнщики из Челнов и других городов, которые хорошо знали Ильяса по сценической деятельности. Всех встречал отец Ильяса Гумер Хасанов (ветеран полиции Автограда — прим. Ред.) и вдова Ксения. Про Ильяса было сказано много теплых слов — об его удивительных человеческих качествах и одержимости своей работой. Ильяс Хасанов был человеком с огромным потенциалом, но не успел полностью его воплотить. Провожали соратники его в последний путь аплодисментами как большого артиста», — рассказал Тагиров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в страшном ДТП погибла основательница Татарской Лиги КВН Фарида Таштабанова, позже в больнице скончался ее соратник по КВН и известный юморист Ильяс Хасанов.

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