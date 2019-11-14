В Татарстане уборка сахарной свеклы завершилась на всей площади корнеплодов

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). В республике завершилась уборка сахарной свеклы на всей площади этой технической культуры. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ.

По информации ведомства, сахарная свекла убрана с площади почти 63,6 тыс. га, накопано 2 млн 805 тыс. тонн при урожайности 441 ц/га.

«Урожай этой культуры значительно выше показателя 2018 года. В прошлом году по республике валовой сбор сахарной свеклы составил 2 млн 151,7 тыс. тонн, урожайность – 336,3 ц/га», – пояснил собеседник агентства.

В трех муниципальных районах средняя урожайность корнеплодов превышает 500 ц/га. В тройке лидеров по этому показателю Тетюшский (532 ц/га), Заинский (516 ц/га) и Мензелинский (506 ц/га) районы.

«По валовому сбору сахарной свеклы на первом месте Заинский район, где накопано 481,8 тыс. тонн корнеплодов», – отметил представитель министерства, добавив, что второе место занимает Сармановский район (373,6 тыс. тонн), третье – Буинский (359,8 тыс. тонн).

Как сообщили в Минсельхозпроде РТ, по состоянию на 14 ноября в республике на трех сахарных заводах (ООО «Буинский сахар», ОАО «Заинский сахар» и ЗАО «Нурлатский сахар») заготовлено 1 млн 488,7 тыс. тонн свекловичного сырья. При этом более половины этого объема приходится на завод в Заинске – 804,9 тыс. тонн.

«На сегодня на сахарных заводах республики переработано 1 млн 196,7 тыс. тонн сахарной свеклы, выработано более 180,6 тыс. тонн сахара», – уточнил Фаргат Зиннатов.

Представитель ведомства заметил, что на аналогичную дату прошлого года в республике было переработано 1 млн 110,7 тыс. тонн корнеплодов и выработано 177,9 тыс. тонн сахара.

По словам Фаргата Зиннатова, республика полностью обеспечивает внутренние потребности в сахаре за счет переработки выращенного у себя урожая сахарной свеклы и часть готовой продукции реализует в других регионах.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», крупные инвесторы АПК республики ведут переговоры об экспорте сахара, произведенного в Татарстане.

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