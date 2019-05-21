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Экологи из Азнакаевского района Татарстана еженедельно навещали подопечных лебедят на озере.
Матерные кричалки в адрес футболиста оценили штрафом в 90 тысяч рублей.
Награждение лауреатов состоялось в Международном информационном агентстве «Россия сегодня».
Вертолет Ми-38 в гражданском исполнении впервые был представлен на авиасалоне МАКС-2019, где с ним ознакомился Президент РФ Владимир Путин.
Ильяс Хасанов был человеком с огромным потенциалом, но не успел полностью его воплотить, считает Айрат Тагиров.
Обращения, направленные в «Интернет-приемную», напрямую поступают на регистрацию в парламент и к депутату.
Мужчину и девушку задержали в поселке Красноармейка, где они сооружали тайники с «синтетикой».
Игорь Коновалов прокомментировал интерес к себе из московского «Динамо».
Россияне сыграли вничью с Косово в первом матче отборочного раунда чемпионата Европы-2020 (U19).
В рамках дружественного визита также прошло возложение цветов к памятникам татарским писателям в Москве.
Торги на право размещения елочных базаров пройдут 26 ноября.
Аферисты убедили мужчину, что для получения займа ему необходимо оплатить комиссию и страховку.
Победители республиканского этапа отправятся представлять Татарстан на всероссийском чемпионате WorldSkills Russia в Новокузнецке.
Ближайшая декада в столице Татарстана будет аномально теплой.
Автотранспортные предприятия начали продавать автобусы из-за нехватки денег на закупку подорожавшего дизельного топлива.
Президент РТ примет участие в семинаре по развитию потребительской кооперации, который пройдет в столице РТ.
В городе демонтируют павильоны для торговли, морские контейнеры и гаражи.
УК «ПЖКХ» просит Арбитражный суд РТ отменить постановление ведомства.
13 ноября в России отметили 29-ю годовщину со дня образования подразделений специального назначения уголовно-исполнительной системы.
Сегодня экс-министру химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР Николаю Лемаеву исполнилось бы 90 лет.
Президент РТ расскажет о возрожденном Соборе Казанской Богоматери гостям мирового форума.
Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в церемонии начала строительства новых складских комплексов в Зеленодольском районе.
На пятое заседание Госсовета РТ шестого созыва внесено 20 вопросов.