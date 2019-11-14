Один из ведущих актеров Качаловского театра расскажет о пути на сцену и закулисье

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Один из ведущих актеров Качаловского театра Алексей Захаров 18 ноября проведет творческую встречу, на которой расскажет о своем пути на сцену, даст советы начинающим артистам, а также ответит на вопросы зрителей. Об этом сообщает пресс-служба КАРБДТ имени В. И. Качалова.



В этом году исполняется десять лет, как Алексей служит в труппе Качаловского театра.

Зрителям он знаком по ролям Сергея Голубкова в булгаковском «Беге», Генриха из «Дракона» Шварца, Никонора Ивановича Анучкина из спектакля «Женитьба», Пети Трофимова из «Вишневого сада» и многим другим.

Выпускник актерского курса РАТИ-ГИТИС расскажет о своих увлечениях, выходящих за пределы актерской профессии и прочитает рассказы.



Творческая встреча начнется в шесть часов вечера в Центральной библиотеке. Вход свободный.

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