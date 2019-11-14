WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

14 ноября 2019, 22:52

Культура

Один из ведущих актеров Качаловского театра расскажет о пути на сцену и закулисье

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Культура

Один из ведущих актеров Качаловского театра расскажет о пути на сцену и закулисье

Фото: Пресс-служба КАРБДТ им.В.И.Качалов

Алексей Захаров знаком по ролям Сергея Голубкова в булгаковском «Беге», Генриха из «Дракона» Шварца, Никонора Ивановича из спектакля «Женитьба».

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Один из ведущих актеров Качаловского театра Алексей Захаров 18 ноября проведет творческую встречу, на которой расскажет о своем пути на сцену, даст советы начинающим артистам, а также ответит на вопросы зрителей. Об этом сообщает пресс-служба КАРБДТ имени В. И. Качалова.

В этом году исполняется десять лет, как Алексей служит в труппе Качаловского театра. 

Зрителям он знаком по ролям Сергея Голубкова в булгаковском «Беге», Генриха из «Дракона» Шварца, Никонора Ивановича Анучкина из спектакля «Женитьба», Пети Трофимова из «Вишневого сада» и многим другим. 

Выпускник актерского курса РАТИ-ГИТИС расскажет о своих увлечениях, выходящих за пределы актерской профессии и прочитает рассказы.

Творческая встреча начнется в шесть часов вечера в Центральной библиотеке. Вход свободный.

 

 

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