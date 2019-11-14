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Татар-информ

14 ноября 2019, 13:55

Происшествия

Молодой паре из Альметьевска грозит до 12 лет колонии за торговлю наркотиками

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Происшествия

Молодой паре из Альметьевска грозит до 12 лет колонии за торговлю наркотиками

Фото: 16.мвд.рф

Мужчину и девушку задержали в поселке Красноармейка, где они сооружали тайники с «синтетикой».

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Молодой паре из Альметьевска грозит до 12 лет колонии за торговлю наркотиками, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

33-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задержали в поселке Красноармейка, где они сооружали тайники с «синтетикой».

Во время обыска у них нашли порядка 50 граммов метилэфедрона. В их съемной квартире обнаружили весы, материалы для упаковки и еще не расфасованный наркотик.

Задержанные находятся под арестом, а полицейские пытаются выяснить, откуда у пары столько запрещенного вещества.

По данному факту возбуждено уголовное дело о сбыте наркотических средств. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.
 

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