Научный десант КФУ научил юных заинцев снимать отпечатки пальцев и собирать роботов

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Заинск посетил научный десант Казанского (Приволжского) федерального университета. Преподаватели и студенты высшего учебного заведения организовали для школьников разные интерактивные площадки. Об этом сообщает «Заинск-информ».



В «криминалистической лаборатории» детей научили, как правильно снимать отпечатки пальцев и определять характер человека по почерку.



В квест-игре «По дорогам татарского фольклора» ребята окунулись в мир татарской культуры, вспомнили героев народных сказок, расширили свои знания о традициях, обычаях и промыслах татар.

На площадке «Удивительная Вселенная: тайны и загадки» участники события получили ответы на вопросы: «Какие удивительные тайны скрывает Вселенная?», «Что такое черные дыры?», «Существуют ли внеземные цивилизации?».

На занятии «Физика вокруг нас» школьникам рассказали, каким образом устроен мир и о природных явлениях. На встрече, прошедшей под названием «Формула – студент», заинцам продемонстрировали болид, который создали студенты в ходе подготовки к участию в инженерных соревнованиях.

В рамках мастерской «Роботы-животные» школьники сконструировали и запрограммировали роботов – слона, обезьяну, змею, паука. На следующей площадке их научили писать китайские иероглифы.



В игре Project CARS при помощи шлема ребята окунулись в виртуальную реальность и стали гонщиками, а на площадке «Модное украшение со смыслом» участники изучили технологию завязывания узелков и сплели браслет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что научный десант КФУ провел в Нурлате химический квест и открыл секреты китаистики.

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