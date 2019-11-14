Депутаты Госдумы РФ поделились опытом с юными корреспондентами телеканала «ШАЯН ТВ»

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Юные корреспонденты татарстанского детского телеканала «ШАЯН ТВ» отправились в Москву с дружественным визитом. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала исполнительный директор и главный редактор канала Рамиля Сахабутдинова.

«Мы встретились с полномочным представителем РТ в РФ Равилем Ахметшиным и депутатом Госдумы Ильдаром Гильмутдиновым. Я считаю, что такие встречи нужны, ведь мы воспитываем журналистов. Они должны брать пример с тех людей, которые сыграли большую роль в становлении Татарстана, и видеть, к чему нужно стремиться», — отметила спикер.

В программе визита «ШАЯН ТВ» в столицу запланированы возложение цветов к памятникам Мусе Джалилю и Габдулле Тукаю и посещение Татарского культурного центра Москвы. Кроме того, ребята встретятся со сверстниками — учениками школы № 1186 им. М. Джалиля — и расскажут им о работе на татарстанском детском телеканале.

«Эта встреча дала мне возможность увидеть работу депутатов Госдумы, встретить важных для государства людей и перенять их опыт. Я тоже хочу стать лидером, а они для нас — большой пример. Они дали нам разные советы и отметили, что важно хорошо учиться и заниматься саморазвитием», — прокомментировала корреспондент Элина Имамова.

Напомним, 12 ноября «ШАЯН ТВ» отметил свой первый день рождения. Со знаменательной датой в своем Instagram телеканал поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он же лично дал старт татароязычному детскому телевидению ровно год назад.

Телеканал «ШАЯН ТВ» создан на базе крупнейшей в Татарстане телерадиокомпании «Новый Век». Смотреть телепередачи канала можно не только по телевизору, но также на сайте при помощи гаджетов, мобильного приложения и в кабельных сетях.

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