(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Более 430 тыс. рублей выманили у челнинца лжебанкиры под предлогом выдачи кредита. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

43-летний житель Набережных Челнов оставил онлайн-заявку в Интернете на получение кредита в 300 тыс. рублей. Вскоре с заемщиком связался якобы представитель банка и одобрил заявку. Однако лжебанкир сказал, что мужчине необходимо оплатить комиссию и страховку. Челнинец согласился и перевел аферистам более 431 тыс. рублей.

После этого мошенники на связь выходить перестали.

Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



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