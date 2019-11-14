Полузащитник «Рубина»: Хотелось бы сыграть в чемпионате Франции или Нидерландов

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Полузащитник «Рубина» рассказал о желании перейти в команду из чемпионата Франции или Нидерландов. Об этом сообщается на портале Sportbox.

«Мне было бы интересно поиграть во Франции, где играют топ-футболисты, или поехать в Нидерланды, откуда много молодых ребят уезжают потом в топ-чемпионаты. Плюс в Нидерландах играют в быстрый, атакующий футбол с большим количеством голов. Это круто», — поделился футболист.

Вдобавок он рассказал об интересе к себе из «Динамо»: «Действительно, был вариант продолжения карьеры в „Динамо“. Но, как понимаю, все переговоры остановились на уровне клубов. Честно говоря, сейчас никуда не рвусь из „Рубина“. Понимаю, что в Казани смогу развиваться и дальше».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.