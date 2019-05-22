КНИТУ-КХТИ стал площадкой для новой компетенции регионального этапа WorldSkills

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Компетенция «Охрана труда» впервые попала в список состязаний татарстанского этапа чемпионата WorldSkills. Главной площадкой новой соревновательной дисциплины стал КНИТУ-КХТИ, об этом сообщает пресс-служба вуза.

На базе технологического университета также пройдут соревнования по другим дисциплинам чемпионата профмастерства — «Инженерный дизайн CAD», «Промышленный дизайн» и «Печатные технологии в прессе».

«Сегодня мы видим большой интерес и тягу молодежи к естественнонаучным знаниям, инженерным специальностям и профессиям. Для нашей республики, обладающей большим промышленным потенциалом и входящей в число лидеров по объему промышленного производства, это является особо важным, потому что сегодня возникают новые производства, создаются новые рабочие места», — обратилась к участникам соревнований министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

По итогам республиканских соревнований станут известны победители в каждой из 96 компетенций, которые в следующем году отправятся представлять Татарстан на всероссийском чемпионате WorldSkills Russia в Новокузнецке.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.