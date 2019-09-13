Минниханов откроет в Казани ресурсный центр развития кооперации

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу откроет ресурсный центр развития кооперации при Казанском кооперативном институте. Об этом рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Завтра запланировано посещение ресурсного центра развития кооперации Казанского кооперативного института. Это филиал Российского университета кооперации. В новом корпусе Рустаму Нургалиевичу проведут интерактивную презентацию этого ресурсного центра, продемонстрируют проекты школьных кооперативов и покажут экспозицию, посвященную стандартам профессионализма WorldSkills», — сказала она.

Затем Рустам Минниханов станет участником пленарного заседания семинара «Ресурсное развитие потребительской кооперации». На нем будут говорить о создании профильных кооперативных классов на базе школ и других задачах, которые стоят перед Татарстаном по части кооперации.

Институт обучает 6,5 тыс. человек, из них более 4 тыс. получают высшее образование, а 2 тыс. — среднее профессиональное. Выпускники вуза — специалисты в сфере банковского дела, менеджмента, таможенного дела, бухгалтерского учета и пр. Также в этом институте обучаются призеры WorldSkills.

Ранее сообщалось, что в Татарстане работают 37 ресурсных центров, а к 2021 году их количество будет доведено до 41. Ресурсный центр — это симбиоз образовательного учреждения и базового предприятия, которое помогает студентам с практикой и дальнейшим трудоустройством.

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