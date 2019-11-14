Два игрока «Рубина» сыграли за юношескую сборную России

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Два игрока казанского «Рубина» — защитник Илья Агапов и полузащитник Никита Макаров — приняли участие в матче первого отборочного раунда чемпионата Европы-2020 для футболистов младше 19 лет.



Россияне накануне встретились с командой Косово. Матч завершился вничью — 1:1.

Команды обменялись голами еще в начале матча. На 11-й минуте встречи игрок сборной Косово Адонис Алуи открыл счет в матче. Однако уже через минуту игрок молодежного состава московского «Динамо» Игорь Школик забил ответный мяч.



Агапов провел на поле всю игру, Макаров вышел на замену на 76-й минуте встречи, однако помочь команде добиться победы не смог.



Следующий матч подопечные Александра Кержакова сыграют в субботу. 16 ноября соперниками россиян станет команда Уэльса, которая в первом туре легко обыграла Польшу — 3:0.

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