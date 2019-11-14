(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Елабужский канал «Восьмая школа» признали лучшим на всероссийском конкурсе «ПРО образование» в номинации «Видеосюжеты про образование, которые стоит посмотреть». Об этом пишет газета «Новая Кама».



Награждение лауреатов состоялось в Международном информационном агентстве «Россия сегодня». Ранее елабужский канал вошел в число финалистов, а позже стал победителем.

Премию получил учитель английского языка и главный редактор канала Игорь Киняев. Ему вручили диплом, сертификат на 100 тыс. рублей и статуэтку.



Премию «ПРО образование» ежегодно вручают журналистам, педагогам и блогерам, которые освещают темы российского образования.



В текущем году на конкурс подали около 900 заявок из различных регионов России.

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