(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Поездка на «Тигре» и примерка бронежилета: кадеты узнали о службе спецназа УФСИН по РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

13 ноября в России отметили 29-ю годовщину со дня образования подразделений специального назначения уголовно-исполнительной системы. В связи с праздником по всей стране в отделах спецназа прошли дни открытых дверей.

В Татарстане бойцы отдела спецназначения УФСИН «Барсы» провели для школьников Васильевской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Николая Волостнова увлекательную экскурсию по отряду. Кадеты посетили спортивно-тренировочный комплекс, кабинеты и учебные классы, познакомились с историей создания отряда и даже побывали в тире, где смогли подержать в руках настоящее боевое оружие.

В конце экскурсии «Барсы» преподнесли школьникам настоящий подарок – кадеты смогли прокатиться по территории спецназа на бронеавтомобиле-внедорожнике «Тигр» и сделать несколько памятных фото за рулем броневика.





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