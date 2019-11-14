По решению исполкома в Казани снесут 102 объекта самостроя

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В столице Татарстана демонтируют самовольно установленные объекты движимого имущества: всего 102 объекта, среди которых оказались торговые павильоны, нестационарные объекты, морские контейнеры и гаражи. Информация об этом появилась в сборнике документов на сайте казанской мэрии.

«Утвердить перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Казани, подлежащих демонтажу и перемещению», — говорится в документе.

Согласно документу, собственникам объектов дается время на добровольный демонтаж, в противном случае объекты начнут демонтировать уже в ноябре. Напомним, что в августе этого года власти также решили демонтировать около 100 построек в Казани.

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