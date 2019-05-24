«Татнефть» готова выплатить акционерам всю чистую прибыль за 9 месяцев 2019 года

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Совет директоров компании «Татнефть» рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2019 года в размере 100% от чистой прибыли. Внеочередное собрание акционеров назначено на 19 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба компании.

«Ключевой задачей менеджмента является обеспечение высокого совокупного дохода акционеров, который достигается за счет максимальной эффективности существующих активов, реализации инвестиционных проектов, создающих стоимость, и возращения в виде дивидендов денежных средств, сформированных после исполнения всех, в том числе социальных, обязательств и финансирования инвестпрограммы», – прокомментировал решение совета директоров генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.

Он пояснил, что для достижения этих задач руководство «Татнефти» реализует целый комплекс мероприятий в области управления рабочим капиталом, оптимизации производственных и сопутствующих процессов, повышения отдачи на рубль вложенных инвестиций, снижения затрат, внедрения новых IT-решений.

«Учитывая благоприятные условия кредитования и низкий уровень долговой нагрузки, компания более активно использует заемные инструменты для финансирования своих проектов. Все это способствует увеличению денежного потока, направляемого на дивидендные выплаты. Соответственно, по нашим текущим ожиданиям, общие дивиденды, которые менеджмент сможет предложить совету директоров для рекомендации к утверждению акционерами в июне следующего года, будут не ниже уровня 2018 года, и этот размер выплат будет для нас ориентиром при определении дивидендов в течение 2020 года», – подчеркнул Наиль Маганов.

Если акционеры поддержат предложение совета директоров, размер дивидендов на одну привилегированную и обыкновенную акцию за 9 месяцев составит 64,47 рубля. С учетом дивидендов, которые уже были выплачены акционерам по итогам 6 месяцев 2019 года, доплата на каждую акцию составит 24,36 рубля.

Стоит отметить, что компания «Татнефть» и ранее обеспечивала высокий уровень дохода своих акционеров. По итогам 2018 года группа «Татнефть» трижды выплачивала дивиденды за шесть, девять и 12 месяцев работы, направив на выплату акционерам 100% чистой прибыли по РСБУ.

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