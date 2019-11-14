Госкомитет по тарифам РТ проверит казанских перевозчиков в течение двух недель

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Госкомитет по тарифам РТ получил полный пакет финансовых документов от казанских перевозчиков и приступил к их глубокому анализу, который может занять около двух недель. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«У перевозчиков был запрошен весь пакет документов. В полном объеме он поступил в Госкомитет по тарифам РТ относительно недавно. Как там объяснили, на сегодняшний день они приступили к глубокому анализу. По их убеждению, исходя из того объема документов, который на сегодняшний день сконцентрировался, эта работа займет порядка двух недель», — сообщила Галимова.

Она добавила, когда у комитета будет готов полный анализ, они его предоставят в Минфин РТ. «Тогда мы будем понимать, к какому выводу пришли в результате мониторинга, и какое решение будет приниматься на основе той аналитики, которую они проведут», — резюмировала официальный представитель казанского кремля.

Напомним, автотранспортные предприятия начали продавать свои автобусы в связи с тем, что не могут найти денег на закупку подорожавшего дизельного топлива. Так, перевозчики хотят улучшить свое финансовое положение, если власти не будут компенсировать проезд льготников.

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