Минниханов презентует Болгарскую исламскую академию на саммите толерантности в ОАЭ

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент РТ Рустам Минниханов презентует Болгарскую исламскую академию и возрождаемый собор Казанской Божией Матери на мировом саммите толерантности в ОАЭ. Об этом сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Президент РТ представит участникам со всего мира Болгарскую исламскую академию, которая создана и функционирует под патронажем Президента РФ Владимира Путина. Рустам Нургалиевич расскажет, в чем суть академии. В этом году она выпустила первых докторов исламского богословия. Также Рустам Нургалиевич подробно расскажет о проделанной работе по возрождению собора Казанской Божией Матери. Этот объект имеет бесценное значение для верующих», — отметила Галимова.

Президента РТ пригласили на форум в качестве спикера сессии «Дебаты лидеров толерантности». Он выступит с докладом о Татарстане и условиях, которые созданы в республике для сохранения межнационального мира.

В Татарстане проживают представители 173 национальностей. Сохранение национального мира — основа внутренней политики республики, подчеркнула Галимова.

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