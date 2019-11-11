Строительство логоцентров Wildberries и Ozon обеспечит работой жителей Зеленодольска

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Строительство логоцентров Wildberries и Ozon поможет решить вопросы трудоустройством в моногороде Зеленодольск, кроме этого логоцентры будут стимулировать развитие экономики города и района. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

«Мы видим большой потенциал с точки зрения загруженности рабочими, счет людей, которых нужно туда трудоустроить, идет на тысячи. Можно закрыть вопросы с трудоустройством большого числа людей что в Зеленодольске, что в Казани», — сказала Галимова.

В понедельник, 11 ноября, Президент Татарстана Рустам Минниханов участвовал в церемонии начала строительства складских комплексов для торговых компаний Ozon и Wildberries в Зеленодольском районе.

«Безусловно, с точки зрения географического расположения Зеленодольск — это весьма удобное место для таких крупных компаний, которые занимаются складскими помещениями, где сконцентрировано большое количество товара», — добавила Галимова.

Если планы компаний реализуются, то Зеленодольск станет мощной зоной с точки зрения экономического развития, считает представитель Казанского Кремля.

Накануне стало известно, что «Яндекс.Маркет» рассматривает варианты расположения логоцентра в Татарстане.

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