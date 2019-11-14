«Мусорный» регоператор судится с Госкомитетом РТ по тарифам

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Управляющая компания «ПЖКХ» — региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в западной зоне Татарстана — подала иск против Госкомитета РТ по тарифам. Соответствующая информация размещена в картотеке дел Арбитражного суда РТ.

«<...> об отмене постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 09.10.2019 № 067/19 в отношении ООО «Управляющая компания „Предприятие жилищно-коммунального хозяйства“ о прекращении административного производства», — говорится в материалах.

Суд оставил заявление без движения, так как истец не предоставил доказательств, что направил копию заявления ответчику.

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